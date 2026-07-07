Śląsk Wrocław finalizuje transfer. Kiedyś był związany z Bayernem Monachium

Alex Timossi Andersson ma zostać nowym graczem Śląska Wrocław. 25-letni Szwed to gracz występujący na prawej obronie lub wahadle. Informacje w tej sprawie przekazał Anel Avdić z "SportExpressen".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk będzie mieć nowego obrońcę

Śląsk Wrocław w zakończonych kilka tygodni temu rozgrywkach zdołał awansować do PKO Ekstraklasy i trzeba powiedzieć, że była to swego rodzaju sensacja. Każdy, kto śledzi rozgrywki Betclic 1. ligi wie, że bardzo trudno jest wrócić do elity po pierwszym sezonie. Ekipie z Dolnego Śląska to się udało bezpośrednio, choć przecież jeszcze po rundzie jesiennej nie byli pewni gry w barażach.

Niemniej ten dobry czas chcą kontynuować już po awansie i obecnie Wrocławianie mocno się wzmacniają. W ostatnim czasie klub potwierdził kilka ciekawych ruchów, ale to jeszcze nie koniec. Według informacji, które przekazał Anel Avdić z „SportExpressen”, nowym piłkarzem Śląska Wrocław zostanie Alex Timossi Andersson. 25-letni Szwed występuje na pozycji prawego obrońcy lub wahadłowego, a obecnie związany jest jeszcze z rodzimym zespołem IF Brommapojkarna.

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Alex Timossi Andersson w trwającym sezonie ligi szwedzkiej na koncie ma sześć występów o jednego gola. Łącznie na poziome tamtejszej ekstraklasy wystąpił ponad 100 razy i 14-krotnie wpisywał się na listę strzelców. Co ciekawe, na jego koncie są także występy w młodzieżowych zespołach Bayernu Monachium oraz rezerwach tego klubu. Zaliczył także kilkanaście spotkań w holenderskim Heerenveen oraz niespełna 30 w austriackiej Bundeslidze. Serwis „Transferamrkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

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