Były bramkarz Legii znalazł nowy klub?! Będzie grać na Wyspach

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Tobiasz ma trafić do ligi angielskiej

Kacper Tobiasz przez ostatnie lata regularnie bronił bramki Legii Warszawa. Wychowanek tego klubu i człowiek związany z nim emocjonalnie miewał co prawda lepsze i gorsze momenty, ale jasno trzeba przyznać, że jeszcze kilka lat temu zapowiadał się jako znakomity gracz. Wiele zyskał szczególnie za kadencji Czesława Michniewicza, który zabrał go potem nawet na mundial w Katarze w roli czwartego bramkarza.

Wraz z końcem minionego sezonu Tobiasz jednak pożegnał się z Legią Warszawa, a jego kontrakt nie został przedłużony. Teraz Polak jest blisko przenosin do nowego klubu. Według informacji, które przekazał Adrian Janiuk z „Faktu”, bramkarz podpisze kontrakt na Wyspach Brytyjskich, a konkretnie w jednym z zespołów Championship. I choć nie jest wskazane, który będzie to klub, to wcześniej media łączyły Polaka z przejściem do Middlesbrough.

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Kacper Tobiasz w zakończonych rozgrywkach rozegrał w sumie 39 spotkań, w których puścił 47 goli oraz zanotował 10 czystych kont. Łącznie w barwach zespołu z Łazienkowskiej ma 139 gier. W przeszłości kilkadziesiąt razy reprezentował młodzieżowe drużyny narodowe. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 700 tysięcy euro.

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