Transferowy hit w Serie A? Ciro Immobile zaoferował się gigantowi

Ciro Immobile to jeden z najlepszych napastników Serie A w ostatnich latach. Jak informuje Tuttosport, napastnik Lazio zaoferował się Interowi.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ciro Immobile

Ciro Immobile chciałby dołączyć do klubu z czołówki

Napastnik Lazio zaoferował się Interowi

Jego transfer mógłby zmienić hierarchię w Mediolanie

Ciro Immobile zaoferował się Interowi

W sezonie 2023/2024 Ciro Immobile nie prezentuje się aż tak dobrze, ale wciąż można na niego liczyć. 34-letni napastnik rozegrał 38 meczów, zdobył w nich 10 bramek i zanotował asystę. Jego doświadczenie z pewnością przydałoby się nawet w największych klubach Europy. Sam piłkarz również na to liczy, że w końcówce kariery uda mu się zasilić zespół z czołówki.

Na boiskach Serie A Immobile rozegrał 349 meczów, zdobywając aż 200 bramek. Taki bilans czyni go jednym z najlepszych napastników ligi w XXI wieku.

Zawodnik ma kontrakt z Lazio do 2026 roku, ale według Tuttosport może dojść do zwrotu akcji. Ponoć snajper zaoferował się Interowi Mediolan, który może poszukać alternatywy w ataku. Niepewna jest przyszłość Marko Arnautovicia i być może to właśnie Ciro Immobile stanie się nowym jokerem Nerazzurrich.