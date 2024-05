Michael Zemanek / Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara i Thomas Gravesen

Thomas Gravesen pod wrażeniem gry Kamila Grabary

FC Kopenhaga w 28. kolejce Superligi na wyjeździe mierzyła się z Silkeborgiem. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 dla gości, a jednym z bohaterów mistrza Danii był Kamil Grabara, który tego dnia zachował czyste konto. Postawę polskiego bramkarza docenił były zawodnik Realu Madryt i legenda reprezentacji Danii – Thomas Gravesen.

– Kamil Grabara ostatnio nie zachwycał. Teraz zaprezentował się jednak ze znakomitej strony, popisał się kilkoma fantastycznymi interwencjami i utrzymuje Kopenhagę przy życiu. W drugiej połowie popisał się obroną w stylu Gordona Banksa (legendarny angielski golkiper – przyp. red.). No może nie aż tak, ale to była świetna parada. To czołowy bramkarz Superligi, który jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego najwyższego poziomu. Może mieć kluczowe znaczenie dla Kopenhagi w końcówce sezonu – powiedział Thomas Gravesen na antenie stacji “Discovery+”, cytowany przez portal “Tipsbladet”.

Klub Kamila Grabary z 55 punktami na koncie zajmuje 2. miejsce w tabeli duńskiej ekstraklasy (grupa mistrzowska). FC Kopenhaga traci punkt do Brondby IF, które zasiada na fotelu lidera. Przypomnijmy, że 25-letni golkiper po zakończeniu obecnej kampanii przeniesie się do niemieckiego Wolfsburga, co zostało już oficjalnie potwierdzone.