SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck oszalał z radości, zawodnik Borussii się poślizgnął

Borussia Dortmund we wtorek wieczorem na Parc des Princes pokonała Paris Saint-Germain 1:0 w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów. Tego wieczoru do siatki trafił przeżywający swoją drugą młodość Mats Hummels. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu na Signal Iduna Park padł dokładnie taki sam wynik, więc to oznacza, że niemiecki klub awansował do finału i po jedenastu latach przerwy ponownie powalczy o prestiżowe trofeum.

BVB na Wembley zagra z Realem Madryt lub Bayernem Monachium. Starcie finałowe zaplanowano na 1 czerwca. Piłkarze Borussii Dortmund byli przeszczęśliwi po ostatnim gwizdku i już na stadionie rozpoczęli świętowanie. Do niebezpiecznie wyglądającej sytuacji doszło z udziałem Nico Schlotterbecka. Środkowy obrońca chciał wskoczyć na znajdującą się pod trybuną skrzynię, by wraz z kolegami przy kibicach fetować zwycięstwo, jednak się poślizgnął.

Jedenastokrotny reprezentant Niemiec upadł, ale wszystko wskazuje na to, że nic mu nie dolega, ponieważ szybko wstał. 24-letni stoper w barwach drużyny Die Borussen występuje od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Signal Iduna Park za 20 milionów euro z Freiburga.