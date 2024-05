News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Amadou Onana

Amadou Onana może przejść do Arsenalu

Amadou Onana to jeden z najlepszych zawodników Evertonu i piłkarz wyróżniający się na boiskach Premier League. The Toffees mają jednak spore problemy finansowe, ostatnio naruszyli nawet zasady dotyczące rentowności i zrównoważonego rozwoju, dlatego włodarze klubu z Liverpoolu mogą być zmuszani do sprzedaży defensywnego pomocnika. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom “Football Insidera”, to zainteresowany pozyskaniem rozchwytywanego Belga jest między innymi Arsenal.

Co prawda priorytetem Kanonierów, jeżeli chodzi o wzmocnienie linii środkowej, jest Douglas Luiz z Aston Villi, ale Amadou Onana również znajduje się na liście wicemistrza Anglii. Urodzony w Senegalu dwunastokrotny reprezentant Belgii jest także obserwowany przez takie drużyny jak Manchester United oraz FC Barcelona. 22-latek w przypadku odejścia będzie miał więc w czym wybierać.

Amadou Onana w 35 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 3 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia byłego zawodnika Lille na 50 milionów euro i mniej więcej tyle będzie trzeba za niego zapłacić. Everton z 37 punktami na koncie zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli.