Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United rozważa zatrudnienie Rubena Amorima

Gra Manchesteru United w obecnym sezonie pozostawia wiele do życzenia, a to z kolei pod znakiem zapytania stawia przyszłość Erika ten Haga na ławce trenerskiej drużyny Czerwonych Diabłów. Klub z Old Trafford bacznie obserwuje rynek, by znaleźć potencjalnego następcę holenderskiego szkoleniowca. Według portalu “inews.co.uk” kandydatami na nowego opiekuna Manchesteru United są Ruben Amorim oraz Graham Potter.

39-letni Portugalczyk przez dłuższy czas był łączony z objęciem posady w Liverpoolu, ale na Anfield Road ostatecznie ma wylądować Arne Slot. Co ciekawe, młody trener ostatnio zapowiedział, że pozostanie na kolejną kampanię w Sportingu Lizbona, lecz oferta od Czerwonych Diabłów może zmienić jego decyzję. Natomiast 48-letni Anglik obecnie nie jest nigdzie zatrudniony, a ostatnim miejscem jego pracy była Chelsea.

Manchester United z 54 punktami na koncie zajmuje 8. miejsce w tabeli Premier League. To nie zadowala kibiców Czerwonych Diabłów, choć ich humory może poprawić triumf w Pucharze Anglii. Podopieczni Erika ten Haga na Wembley zmierzą się z Manchesterem City. Spotkanie finałowe zaplanowano na sobotę, 25 maja.