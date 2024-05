Simone Inzaghi z ważną deklaracją. “Chciałbym wszystkich zatrzymać”

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inzaghi: Rozpoczniemy lato z określonymi celami

Inter w sobotni wieczór sensacyjnie przegrał na wyjeździe z Sassuolo (0:1) w ramach 35. kolejki Serie A. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Francuz Armand Lauriente. Co ciekawe, jedyne dwie porażki we włoskich rozgrywkach, jakie ponieśli mistrzowie Włoch w tym sezonie, miały miejsce właśnie z Sassuolo. We wrześniu gole Nedima Bajramiego i Domenico Berardiego przesądziły o zwycięstwie. To także pierwszy raz od 42 meczów z rzędu, kiedy Interowi nie udało się trafić do siatki.

– Scudetto zdobyliśmy zasłużenie. Pozwoliło nam ukoronować trzyletni proces budowy drużyny. Można się tym cieszyć, ale przed nami jeszcze trzy mecze i musimy się skupić. Przegrana boli i powinna boleć – stwierdził Simone Inzaghi.

Inter zakwalifikował się już do Klubowych Mistrzostw Świata 2025, co nieuchronnie wpłynie na plany Inzaghiego na kolejny sezon. – Bez wątpienia będzie to nowe doświadczenie, podobnie jak w zeszłym roku dwumiesięczna przerwa na mundial. Sezon będzie dłuższy, mamy dodatkowe mecze i na pewno będziemy musieli poszukać wzmocnień – przyznał.

Piotr Zieliński z Napoli i Medhi Taremi z FC Porto mają latem przybyć do Mediolanu. – Rozpoczniemy lato z określonymi celami, a potem rynek transferowy stanie się bardziej nieprzewidywalny – dodał. – Powiedziałem już klubowi, że chcę przystąpić do przyszłego sezonu ze wszystkimi zawodnikami, których mam w tym sezonie. Jestem w futbolu od wielu lat, więc doskonale wiem, że są potrzeby i wymagania, więc wszystko może się zmienić – zakończył.