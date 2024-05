Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel daje 51% szans na zwycięstwo Realowi Madryt

Bayern Monachium sprawił niespodziankę w pierwszym meczu i zremisował z Realem Madryt (2:2) na własnym stadionie. W rewanżu, który odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu obie drużyny mają takie same szanse na zwycięstwo i awans do finału Ligi Mistrzów. Przed meczem w konferencji prasowej udział wziął Thomas Tuchel. Szkoleniowiec Bawarczyków, choć spodziewa się wyrównanego meczu, uważa, że Real ma 51% szans na wygraną ze względu na grę przed własną publicznością.

– To jeden z najtrudniejszych stadionów na świecie do odniesienia zwycięstwa, ale nie jest to niemożliwe. Zagraliśmy bardzo dobry pierwszy mecz, ale nie wygraliśmy. Biorąc pod uwagę fakt, że grają u siebie, mają 51% szans – powiedział Thomas Tuchel cytowany przez profil Bayern&Germany na portalu X.

Niemiec wypowiedział się również w kwestii potencjalnego przebiegu spotkania. Według 50-latka mecz będzie mieć kilka faz, w którym raz przeważać będzie Bayern, a raz Real. Tuchel zwraca również uwagę, że obie drużyny są do siebie bardzo podobne.

– Myślę, że to może być mecz przypominający fale, w którym będą różne fazy. Obie drużyny będą musiały cierpieć. Zarówno my, jak i oni jesteśmy mocni, gdy utrzymujemy się przy piłce oraz w szybkich atakach. Moim zdaniem to będzie złożony mecz, na który złoży się kilka faz – dodał szkoleniowiec Bayernu.

Mecz Real Madryt – Bayern Monachium odbędzie się w środę wieczorem. Początek spotkania o godzinie 21:00.