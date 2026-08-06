Tottenham usłyszał stanowcze „nie”. Man Utd nie sprzeda swojej gwiazdy

Tottenham próbował wykorzystać letnie okno transferowe, aby sprowadzić Benjamina Sesko z Manchesteru United. Według TEAMtalk londyński klub usłyszał jednak jednoznaczną odpowiedź.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Sesko nie jest na sprzedaż

Tottenham nadal poszukuje nowego środkowego napastnika. Mimo wzmocnień w innych formacjach Roberto De Zerbi chce zwiększyć rywalizację w ataku, zwłaszcza że przyszłość Richarlisona pozostaje niepewna. Właśnie dlatego Londyńczycy zwrócili się do Manchesteru United z pytaniem o możliwość pozyskania Benjamina Sesko.

Jak informuje TEAMtalk, odpowiedź ze strony Manchesteru United była natychmiastowa. Klub nie zamierza prowadzić rozmów na temat sprzedaży reprezentanta Słowenii i jasno dał do zrozumienia, że napastnik pozostaje ważnym elementem projektu Michaela Carricka.

Sesko przekonał do siebie sztab szkoleniowy końcówką poprzedniego sezonu. W ostatnich trzynastu występach zdobył siedem bramek i w Manchesterze wierzą, że w przyszłości zostanie podstawowym środkowym napastnikiem zespołu. Mimo planów sprowadzenia kolejnego ofensywnego zawodnika, klub szuka piłkarza, który zwiększy konkurencję w ataku, a nie zastąpi Słoweńca.

Zainteresowanie 23-letnim napastnikiem wykazywały również Barcelona oraz Bayern Monachium, jednak według TEAMtalk nie wpłynęło to na stanowisko Manchesteru United. Tottenham będzie musiał więc skierować uwagę na innych kandydatów, ponieważ władze klubu z Old Trafford nie zamierzają zmieniać swojej decyzji i nie planują sprzedawać jednego z najważniejszych zawodników ofensywy ligowemu rywalowi.