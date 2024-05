LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Albert Gudmundsson

Gudmundsson woli zostać w Serie A, Tottenham bez szans na transfer

Tottenham podczas letniego okna transferowego miał powalczyć o sprowadzenie nowego napastnika, który zwiększy głębie składu. Wybór osób odpowiedzialnych za transfery w klubie padł na Alberta Gudmundssona. Islandczyk imponuje w bieżącym sezonie wysoką formą, co przełożyło się na zainteresowanie ze strony silniejszych drużyn. Jednak sam piłkarz w niedawnym wywiadzie dla CBS Sports wyznał, że wolałby zostać we Włoszech i kontynuować grę w Serie A.

– Kiedy byłem dzieckiem, marzyłem o grze w Premier League. Odkąd przeprowadziłem się do Włoch, trochę się to zmieniło, ponieważ uwielbiam ten kraj i ligę. Naprawdę lubię życie i futbol we Włoszech – powiedział Gudmundsson w rozmowie z CBS Sports.

– Szczerze mówiąc, nie mam ochoty wyprowadzać się z Włoch. Jeśli będę musiał opuścić klub i Włochy to musi to być coś dobrego. Bardzo dobrze się tutaj czuję – dodał napastnik Genoi.

Albert Gudmundsson do Genoi trafił zimą 2022 roku z AZ za 1,5 miliona euro. W tym sezonie rozegrał 34 mecze, w których strzelił 16 goli i zaliczył 4 asysty. Genoa w przypadku sprzedaży Islandczyka może zarobić ogromną kwotę, bowiem 26-latek wyceniany jest na 22 miliony euro. Poza wcześniej wspomnianym Tottenhamem transferem zawodnika zainteresowany jest również Inter Mediolan oraz Napoli.