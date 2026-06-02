Tottenham Hotspur rusza po transfer z Bundesligi. Koguty zaczęły interesować się Jeanem-Matteo Bahoyą z Eintrachtu Frankfurt. Koszt transferu może wynieść 35 milionów euro - informuje "Fussball Daten".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Jean-Matteo Bahoya wzmocni Tottenham Hotspur?

Tottenham Hotspur ma za sobą kompromitujący sezon, w którym ledwo utrzymali się w Premier League. Londyńczycy planują w letnim okienku transferowym dokonać sporych zmian kadrowych. Portal „Fussball Daten” zdradza, że Koguty mogą sięgnąć po piłkarza z Bundesligi. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Jean-Matteo Bahoya, który na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt.

Wspomniane źródło przekazuje, że Tottenham Hotspur jest gotowy sięgnąć glęboko do portfela, aby pozyskać Francuza. Angielski klub planuje wyłożyć na stół aż 35 milionów euro. Jest to dość sporo, jak na zawodnika, który nie ma jeszcze specjalnie dużego doświadczenia. 21-latek jednak ma olbrzymi talent i może okazać się to strzałem w dziesiątkę dla Kogutów.

Jean-Matteo Bahoya reprezentuje młodzieżowy zespół Francji na arenie międzynarodowej. Piłkarz Eintrachtu Frankfurt odgrywa w niej ważną rolę, co bardzo dobrze o nim świadczy. Trójkolorowi mają niezwykle mocne kadry, a skrzydłowy zdołał tam się przebić. Nieprzypadkowo zatem Tottenham Hotspur myśli o jego transferze.

W poprzednim sezonie Jean-Matteo Bahoya rozegrał 37 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Francuz zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.