Juventus od pewnego czasu interesuje się Nicolo Fortinim. Stara Dama jednak ma rywali w walce o transfer. Obrońca Fiorentiny jest także celem Parmy Calcio, Sassuolo oraz Torino - przekazuje serwis "ViolaNews".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Nicolo Fortini nie dla Juventusu? Obrońca Fiorentiny ma w czym wybierać

Juventus ma w planach pozyskanie utalentowanego zawodnika. Stara Dama jednak nie jest jedynym klubem zainteresowanym Nicolo Fortinim. Obrońca Fiorentiny wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Z informacji przekazanych przez „Viola News” dowiadujemy się, że do walki o jego podpis włączyły się również Parma Calcio, Sassuolo oraz Torino.

Stara Dama od pewnego czasu monitoruje sytuację młodego defensora i dostrzega w nim ciekawą opcję na przyszłość. Bianconeri muszą jednak liczyć się z konkurencją, która może utrudnić przeprowadzenie całej operacji. Na ten moment nie ma informacji o złożeniu konkretnej oferty przez klub z Turynu.

Fiorentina pozostaje pracodawcą Nicolo Fortiniego, dlatego zainteresowane zespoły muszą najpierw przekonać klub z Florencji do jego sprzedaży. Sytuacja może być o tyle interesująca, że aż kilka drużyn z Serie A widzi w młodym obrońcy wartościowe wzmocnienie. Juventus będzie musiał więc odpowiednio szybko działać, jeśli chce uprzedzić swoich ligowych rywali.

Nicolo Fortini jest uznawany za wielki talent włoskiej piłki. Młody defensor ma odpowiednie umiejętności, aby w przyszłości odgrywać coraz ważniejszą rolę na poziomie Serie A. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko przyciąga uwagę klubów, które już teraz chcą zabezpieczyć sobie możliwość sprowadzenia jednego z ciekawszych młodych zawodników Fiorentiny.