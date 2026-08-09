Tottenham Hotspur buduje kadrę na nowy sezon. Koguty od dawna chcą pozyskać Savinho z Manchesteru City. Jak się okazuje, klub z Londynu wykonuje postępy ws. pozyskania skrzydłowego - przekazuje "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Savinho coraz bliżej przeprowadzki do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur jest coraz bliżej przeprowadzenia jednego z najważniejszych transferów tego lata. Koguty od dłuższego czasu zabiegają o Savinho z Manchesteru City, a według „Football Insider” rozmowy pomiędzy klubami zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Londyńczycy mają być przekonani, że uda im się doprowadzić całą operację do końca.

Kluczowe znaczenie ma również stanowisko samego zawodnika. Tottenham Hotspur osiągnął już porozumienie w sprawie warunków indywidualnych z 22-letnim Brazylijczykiem. Savinho ma być mocno zainteresowany przeprowadzką do północnego Londynu i naciska na zmianę otoczenia.

Do ustalenia pozostaje więc przede wszystkim kwota transferu. Manchester City może zaakceptować ofertę opiewającą na około 60 milionów funtów, co pozwoliłoby zamknąć negocjacje. Na ten moment wszystkie strony są optymistycznie nastawione do całej operacji i wierzą, że uda się osiągnąć pełne porozumienie.

Dla Tottenhamu Hotspur byłoby to bardzo mocne wzmocnienie ofensywy. Savinho należy do młodych zawodników o ogromnym potencjale, a jego sprowadzenie pokazywałoby, że Koguty chcą budować kadrę zdolną do walki o najwyższe cele. Transfer Brazylijczyka jest coraz bliżej, choć do oficjalnego potwierdzenia potrzebne jest jeszcze finalne porozumienie klubów.