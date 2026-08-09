Maldini zmienił klub. Syn legendy otworzył nowy rozdział

11:06, 9. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Cagliari Calcio

Daniel Maldini w przyszłym sezonie nie będzie graczem Atalanty Bergamo. Włoski zawodnik został wypożyczony do Cagliari Calcio. Klub z Sardynii zapewnił sobie opcję wykupu 24-latka.

Daniel Maldini
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniel Maldini

Oficjalnie: Cagliari Calcio wypożyczyło Daniela Maldiniego

Daniel Maldini tego lata pożegnał się z Atalantą Bergamo. Włoski napastnik nie będzie częścią zespołu La Dei w nadchodzącym sezonie, ponieważ zdecydował się na zmianę otoczenia. Jego nowym klubem zostało Cagliari Calcio, którego potwierdziło wypożyczenie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony.

Klub z Sardynii nie ograniczył się jednak wyłącznie do czasowego pozyskania zawodnika. Cagliari Calcio zapewniło sobie opcję wykupu 24-latka, dzięki czemu po zakończeniu wypożyczenia będzie mogło podjąć decyzję w sprawie jego przyszłości. Wszystko będzie zależało przede wszystkim od tego, jak Daniel Maldini zaprezentuje się w nowych barwach.

Dla włoskiego napastnika będzie to kolejny etap kariery, w którym spróbuje udowodnić swoją wartość. Daniel Maldini w ostatnich latach występował w kilku klubach Serie A, zbierając doświadczenie na najwyższym poziomie we Włoszech. Teraz otrzyma kolejną szansę na regularną grę i pokazanie pełni swoich możliwości.

Cagliari Calcio liczy natomiast, że 24-latek okaże się ważnym elementem zespołu. Opcja wykupu daje klubowi z Sardynii możliwość zatrzymania zawodnika na dłużej, jeśli jego występy spełnią oczekiwania.

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