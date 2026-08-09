Lech blisko transferu byłego gracza Rakowa. Trzyletni kontrakt

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Szwed coraz bliżej Lecha Poznań

Lech Poznań do tej pory w tym sezonie radzi sobie mimo wszystko dość przeciętnie. Nie chodzi już nawet tylko o odpadnięcie z rozgrywek Ligi Mistrzów, ale ogólnie o grę Kolejorza, która z całą pewnością daleka jest jeszcze od pełni formy i potencjału graczy. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że to nadal główny kandydat do mistrzostwa Polski, choć ich notowania na rynku jednak nieco się wahają.

Pomóc zespołowi ma jednak kolejny transfer. Tym razem chodzi o środkowego pomocnika, który dobrze znany jest w Polsce z występów dla Rakowa Częstochowa. Jest nim Gustav Berggren, który od kilku dni łączony jest z przenosinami do Wielkopolski, a teraz wszystko ma się krystalizować. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Szwed wkrótce przyjedzie na testy medyczne, po których podpisze trzyletni kontrakt z Lechem Poznań.

Gustav Berggren po odejściu z Rakowa Częstochowa rozegrał w sumie 18 spotkań w barwach New York Red Bulls. Zanotował w nich tylko dwie asysty. Wcześniej przez trzy sezony reprezentował barwy Rakowa, gdzie był jednym z czołowych graczy PKO Ekstraklasy na swojej pozycji.

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