Media: Legia rozmawia z innym napastnikiem niż Kuchta?! Sensacyjne doniesienia

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Inny napastnik niż Kuchta na radarze Legii

Legia Warszawa dobrze rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy i wydaje się, że mimo wszystko dość niespodziewanie, mogą oni powalczyć nawet o mistrzostwo Polski. Przynajmniej na to wskazują pierwsze trzy kolejki. Niemniej wiadomo, że wciąż przy Łazienkowskiej konieczne są wzmocnienia. Te mają wkrótce nadejść, bowiem mocno awizowany jest temat pozyskania Jana Kuchty ze Sparty Praga.

Okazuje się jednak, że pojawiła się także inna opcja. Według informacji, które przekazał Dominik Piechota z „Kanału Sportowego”, na celowniku Legii Warszawa, ale też Pogoni Szczecin, znaleźć miał się niejaki Frantzdy Pierrot, a więc 31-letni napastnik z Haiti. „Wydaje mi się, że żadnej umowy nie podpisze, natomiast ich zdaniem były zaawansowane negocjacje” – przekazał dziennikarz.

Frantzdy Pierrot to aż 54-krotny reprezentant Haiti, który na koncie ma 34 gole w narodowych barwach. Obecnie jest graczem greckiego AEK-u Ateny. W przeszłości występował m.in. we francuskiej Ligue 2, lidze belgijskiej oraz tureckiej. Na koncie ma także kilkadziesiąt gier w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. Co ważne dla Marka Papszuna, mierzy aż 194 cm.

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