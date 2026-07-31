Kozubal nie trafi jednak do tego klubu?! Sensacyjne doniesienia

Antoni Kozubal miał być blisko dołączenia do FC Augsburg, ale zdaniem Rafała Gikiewicza, transferu nie będzie. Były piłkarz niemieckiego klubu powiedział o tym na antenie "Kanału Sportowego".

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Kozubal jednak nie dla Augsburga

Lech Poznań po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów już prawie na sto procent będzie zmuszony pożegnać się ze swoimi czołowymi zawodnikami młodego pokolenia. Mowa przede wszystkim o Antonim Kozubalu i Michale Gurgulu, którzy od dłuższego już czasu są łączeni z opuszczeniem klubu. Ten pierwszy miał być nawet blisko nowego pracodawcy z Bundesligi, ale okazuje się, że nie trafi on do tego klubu.

Według informacji, które przekazał Rafał Gikiewicz na antenie „Kanału Sportowego”, Antoni Kozubal nie zostanie nowym piłkarzem Augsburga. Były piłkarz tego klubu przyznał, że transferu na pewno nie będzie, choć nie wykluczył, że inne ekipy z Bundesligi się zainteresują.

– Kozubalowi jest tak blisko do Augsburga, jak Makiemu do Bayernu Monachium. I to nie ma nic wspólnego z tym, że Lech zagrał słaby mecz z Duńczykami. Powiedziałbym to jeszcze przed tym spotkaniem – powiedział.

Antoni Kozubal w tym sezonie na koncie ma gola oraz dwie asysty w czterech rozegranych meczach. Łącznie dla Kolejorza ten 21-letni chłopak z Krosna ma niespełna sto gier i sześć trafień oraz 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21 na 6 milionów euro.

Zobacz także: 23 lata czekania i taka odpowiedź GieKSy Katowice. Klemenz nie miał wątpliwości