GKS Katowice przełożył kolejny mecz ligowy w terminarzu. Trener Rafał Górak już wcześniej ujawnił, że zgłosił władzom klubu chęć przełożenia spotkania z Wieczystą Kraków.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice z ważną decyzją. Mecz z Wieczystą Kraków przełożony

GKS Katowice nie rozegra zaplanowanego na niedzielę 9 sierpnia meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wieczystą Kraków. Spotkanie zostało oficjalnie przełożone. Decyzja ma związek z bardzo intensywnym okresem, w którym zespół Rafała Góraka rywalizuje na kilku frontach.

Już po spotkaniu z MSK Żylina trener katowickiej drużyny informował, że zwrócił się do władz klubu z prośbą o przełożenie ligowego starcia z Wieczystą Kraków. – Zgłosiłem kierownictwu klubu chęć przełożenia kolejnego meczu ligowego przeciwko Wieczystej Kraków – przekazał Górak.

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Ostatecznie decyzja została podjęta i spotkanie nie odbędzie się w pierwotnym terminie. Dla śląskiego zespołu oznacza to dodatkowy czas na regenerację oraz przygotowanie zawodników do kolejnych wyzwań.

ℹ️ Departament Logistyki Rozgrywek na wniosek Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice przełożył mecze tych drużyn w 3. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy.



W związku z tymi zmianami spotkanie Śląsk Wrocław – Cracovia odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia o 14:45. pic.twitter.com/5v0pD34Nwm — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) July 31, 2026

Górak wielokrotnie podkreślał, że przy grze co kilka dni niezwykle ważna jest szeroka kadra i odpowiednie zarządzanie siłami zespołu. Katowiczanie w ostatnim czasie udowodnili, że potrafią rywalizować na wysokiej intensywności, ale napięty kalendarz wymaga również rozsądnych decyzji organizacyjnych.

Przełożenie meczu z Wieczystą to kolejny element układanki, która ma pomóc Katowiczanom utrzymać odpowiedni poziom sportowy. Tymczasem już w najbliższą niedzielę zgodnie z planem GieKSa zmierzy się z Radomiakiem w ramach drugiej serii gier PKO BP Ekstraklasy.