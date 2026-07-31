GKS Katowice dostał to, o co prosił Rafał Górak. Mecz oficjalnie przełożony

10:43, 31. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice przełożył kolejny mecz ligowy w terminarzu. Trener Rafał Górak już wcześniej ujawnił, że zgłosił władzom klubu chęć przełożenia spotkania z Wieczystą Kraków.

Rafał Górak
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice z ważną decyzją. Mecz z Wieczystą Kraków przełożony

GKS Katowice nie rozegra zaplanowanego na niedzielę 9 sierpnia meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wieczystą Kraków. Spotkanie zostało oficjalnie przełożone. Decyzja ma związek z bardzo intensywnym okresem, w którym zespół Rafała Góraka rywalizuje na kilku frontach.

Już po spotkaniu z MSK Żylina trener katowickiej drużyny informował, że zwrócił się do władz klubu z prośbą o przełożenie ligowego starcia z Wieczystą Kraków. – Zgłosiłem kierownictwu klubu chęć przełożenia kolejnego meczu ligowego przeciwko Wieczystej Kraków – przekazał Górak.

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Ostatecznie decyzja została podjęta i spotkanie nie odbędzie się w pierwotnym terminie. Dla śląskiego zespołu oznacza to dodatkowy czas na regenerację oraz przygotowanie zawodników do kolejnych wyzwań.

Górak wielokrotnie podkreślał, że przy grze co kilka dni niezwykle ważna jest szeroka kadra i odpowiednie zarządzanie siłami zespołu. Katowiczanie w ostatnim czasie udowodnili, że potrafią rywalizować na wysokiej intensywności, ale napięty kalendarz wymaga również rozsądnych decyzji organizacyjnych.

Przełożenie meczu z Wieczystą to kolejny element układanki, która ma pomóc Katowiczanom utrzymać odpowiedni poziom sportowy. Tymczasem już w najbliższą niedzielę zgodnie z planem GieKSa zmierzy się z Radomiakiem w ramach drugiej serii gier PKO BP Ekstraklasy.

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