Tottenham chce sprzedać pomocnika. Ligowi rywale wyrazili zainteresowanie

Yves Bissouma może zmienić swoje otoczenie już w styczniu. Jak podaje Football Insider, przyszłość pomocnika w Tottenhamie stoi pod znakiem zapytania.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Yves Bissouma może opuścić Tottenham

Yves Bissouma nie znajduje się w planach nowego trenera Thomasa Franka. Od kilku tygodni rola zawodnika w zespole jest marginalna. W bieżącym sezonie nie rozegrał żadnego spotkania, a dodatkowo nie został zarejestrowany do gry w Lidze Mistrzów.

Dlatego wydaje się, że malijski pomocnik pożegna się z Tottenhamem już w trakcie zimowego okna transferowego. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu klubów z Turcji i Arabii Saudyjskiej, ale zawodnik woli zostać w Anglii.

Zainteresowanie 29-latkiem wyraziły West Ham United oraz Everton. Oba zespoły szukają nowego piłkarza, który wzmocniłby środek pola. Atutem Bissoumy jest fakt, że ma spore doświadczenie w Premier League, w której występuje od 2018 roku, kiedy to trafił do Brighton.

Reprezentant Mali mógłby wesprzeć którąś z wymienionych ekip swoimi umiejętnościami w grze w obronie. Liczy on na to, że w nowym otoczeniu uda mu się powrócić do regularnej gry. Spurs natomiast oczekuje jedynie satysfakcjonującej oferty.

W zeszłym sezonie Bissouma wystąpił w 44 spotkaniach, w których rozegrał łącznie nieco ponad 2500 minut i strzelił dwie bramki. Portal „Transfermarkt” wycenia defensywnego pomocnika na 25 milionów euro.

