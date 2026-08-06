To Mourinho przekonał gwiazdę. Real podpisze wielki kontrakt

Real Madryt jest coraz bliżej porozumienia z Viniciusem Juniorem w sprawie nowego kontraktu. Jak informuje Fabrizio Romano, kluczową rolę w negocjacjach odegrał Jose Mourinho, który od początku naciskał na pozostanie Brazylijczyka.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho jasno określił rolę Viniciusa Jr.

Przyszłość Viniciusa Juniora przez dłuższy czas pozostawała pod znakiem zapytania. Rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu nie należały do łatwych, jednak podczas ostatniego spotkania Real Madryt przedstawił zawodnikowi lepszą ofertę. Według Fabrizio Romano propozycja zrobiła na piłkarzu pozytywne wrażenie i znacząco przybliżyła obie strony do osiągnięcia porozumienia.

Duży wpływ na przebieg negocjacji miał Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec od początku podkreślał, że Vinicius będzie jednym z najważniejszych zawodników jego projektu. Według źródła trener przekazał zarówno władzom klubu, jak i samemu piłkarzowi, że Brazylijczyk ma odgrywać kluczową rolę w drużynie w nadchodzącym sezonie.

Rozmowy zakończyły się pozytywnymi nastrojami. Otoczenie Viniciusa coraz mocniej wierzy, że w najbliższym czasie uda się podpisać nowy kontrakt na warunkach, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich. Skrzydłowy wrócił już do treningów pod wodzą Mourinho i przygotowuje się do nowego sezonu.

Według źródła finalizacja nowego kontraktu jest coraz bliżej. Real Madryt dał zawodnikowi wyraźny sygnał, że nadal widzi w nim jednego z liderów zespołu. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, Vinicius stworzy ofensywne trio z Kylianem Mbappe oraz nowym nabytkiem Yanem Diomande, które ma być jednym z największych atutów Królewskich w nadchodzących rozgrywkach.