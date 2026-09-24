Holandia bije na głowę Niemców. Te liczby mogą niepokoić Kloppa

Reprezentacja Holandii statystycznie jest w lepszej formie niż reprezentacja Niemiec. Podopieczni Xaviego nie przegrali żadnego z szesnastu ostatnich meczów o stawkę, wyłączając dogrywki i rzuty karne. Dla porównania wyniki drużyny Juergena Kloppa są znacznie słabsze.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Holandia niepokonana od 16. spotkań w meczach o stawkę

Holandia – Niemcy, czyli mecz dnia w czwartek (24 września). Obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu w ramach 1. kolejki Ligi Narodów. Jednocześnie będzie to dla nich pierwsze spotkanie od nieudanych Mistrzostw Świata, a także pierwszy mecz pod wodzą nowego selekcjonera. Holenderską kadrę przejął były legendarny pomocnik – Xavi. Z kolei czterokrotnych mistrzów świata objął Juergen Klopp.

Patrząc w statystyki, od razu w oczy rzuca się ciekawy fakt. Reprezentacja Holandii nie przegrała żadnego z ostatnich szesnastu meczów o stawkę, biorąc pod uwagę regulaminowy czas gry. Ostatni raz nie wliczając dogrywki lub rzutów karnych przegrali w październiku 2024 roku z… Niemcami.

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Zdecydowanie gorzej wyglądają wyniki reprezentacji Niemiec. Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie szesnaście spotkań o stawkę, „Die Manschaft” wygrali tylko dziewięć spotkań. Na dodatek aż cztery wygrane były przeciwko takim drużynom jak Irlandia Północna czy Luksemburg.

Z wyliczeń superkomputera BETSiE wynika, że minimalnym faworytem spotkania będzie Holandia. Natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że w obecnej dekadzie Oranje nie byli w stanie pokonać Niemców. Na cztery mecze odnieśli dwie porażki i dwukrotnie remisowali. Ostatnie zwycięstwo Holendrów nad Niemcami miało miejsce w 2019 roku przy okazji el. Mistrzostw Europy (4:2).