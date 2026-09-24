Klopp wbił szpilkę w Xaviego. Zażartował z byłego trenera Barcelony

Holandia zmierzy się z Niemcami w Lidze Narodów. Przed spotkaniem Juergen Klopp pozwolił sobie na drobną uszczypliwość w kierunku trenera rywali. Stwierdził, że zna więcej holenderskich zawodników niż Xavi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp zażartował z Xaviego. Poszło o znajomość kadry Holandii

Reprezentacja Holandii i reprezentacja Niemiec zmierzą się w bezpośrednim spotkaniu w ramach Ligi Narodów. Będzie to o tyle ciekawe starcie, że na ławkach trenerskich zobaczymy dwóch nowych selekcjonerów. Kadrę Oranje poprowadzi Xavi, czyli były opiekun FC Barcelony. Z kolei drużynę „Die Manschaft” poprowadzi Juergen Klopp, a więc były szkoleniowiec Liverpoolu i Borussii Dortmund.

Pojedynek Klopp – Xavi to jeden z najciekawszych wątków tego spotkania. Przed pierwszym gwizdkiem nie zabrakło uszczypliwości, na które zdecydował się Niemiec w kierunku Hiszpana. Osobiście znam więcej zawodników holenderskiej reprezentacji niż Xavi. Nie wiem, czy to przewaga, ale taki jest fakt – powiedział Klopp, cytowany przez serwis ESPN NL.

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Cała sytuacja została obrócona w żart, lecz faktem jest, że jeśli chodzi o znajomość holenderskich zawodników, to Klopp ma na tym polu większą wiedzę niż Xavi. Wszystko zweryfikuje jednak boisko, a według przedmeczowych zapowiedzi to Oranje będą minimalnym faworytem meczu.

Początek spotkania Holandia – Niemcy w czwartek, 24 września 2026 roku o godzinie 20:45. W grupie A2 Ligi Narodów obie drużyny zagrają jeszcze z Grecją oraz Serbią. Warto dodać, że drugi bezpośredni mecz pomiędzy drużynami Kloppa i Xaviego zaplanowano na listopad.