Xavi i Klopp w nowych rolach. Wielkie debiuty w Lidze Narodów

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Xavi debiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Holandii

Reprezentacja Holandii rozpocznie Ligę Narodów od razu od jednego z hitów 1. kolejki, a więc spotkania z reprezentacją Niemiec. Kadra Oranje po nieudanych Mistrzostwach Świata 2026 zdecydowała się na zmianę selekcjonera. Stanowisko po odejściu Ronalda Koemana przejął Xavi, czyli były trener FC Barcelony. Co ciekawe, został pierwszym zagranicznym selekcjonerem Holendrów od 1978 roku. Przed nim był Ernst Happel z Austrii.

Nominacja Xaviego była sporą niespodzianką. Wcześniej tamtejsza federacja miała rozważać kandydatury krajowych szkoleniowców oraz Pepa Guardioli, który finalnie odmówił. Już przy pierwszych powołaniach były hiszpański piłkarz dokonał kilku ważnych zmian w kadrze. Między innymi zrezygnował z usług Memphisa Depaya, czyli najskuteczniejszego piłkarza w historii reprezentacji Holandii oraz starszych graczy jak Wout Weghorst i Marten De Roon. Dodatkowo postawił na debiutantów w postaci Rubena van Bommela i Gjivaia Zechiela, którzy w poprzednim sezonie wyróżniali się w Eredivisie.

Ostatnie wyniki reprezentacji Holandii wcale nie należą do najgorszych mimo zmiany selekcjonera. Oranje są niepokonani w ostatnich szesnastu meczach o stawkę, nie biorąc pod uwagę dogrywek i rzutów karnych. Co więcej, nie przegrali żadnego z ostatnich dziewięciu spotkań na własnym stadionie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Klopp debiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec długo broniła się przed zwolnieniem Juliana Nagelsmanna, sugerując, że pozostanie na stanowisku. Presja ze strony mediów była na tyle duża, że w końcu zdecydowali się na zmianę. Nowym selekcjonerem został wymarzony kandydat nie tylko federacji, ale również kibiców, czyli Juergen Klopp. Były szkoleniowiec Liverpoolu powrócił z trenerskiej emerytury, rezygnując jednocześnie ze stanowiska dyrektora w grupie Red Bull.

Klopp nie ma zbyt dużo czasu, aby wprowadzić własny styl do zespołu. Z biegiem czasu powinniśmy jednak zobaczyć „Die Manschaft”, grające w słynnym gegenpressingu. Warto zwrócić uwagę na to, że w premierowych powołaniach Juergen Klopp powołał aż 44 zawodników, tworząc dwie reprezentacje. Na pierwsze dwa spotkania z Holandią i Grecją będzie miał do dyspozycji dwudziestu czterech piłkarzy. Z kolei na mecze z Serbią i Grecją pozostałych dwudziestu.

Najważniejszą zmianą, jeśli chodzi o wybory personalne, będzie obsada pozycji bramkarza. Po mundialu karierę w kadrze zakończył Manuel Neuer. Decyzją selekcjonera nową „jedynką” został Marc-Andre ter Stegen. Ponadto na startą pozycję wraca Joshua Kimmich, który będzie grał jako pomocnik. U poprzedniego trenera grał w kadrze jako prawy obrońca.