Holandia – Niemcy: przewidywane składy w debiucie Kloppa i Xaviego

Xavi i Juergen Klopp zadebiutują w roli selekcjonerów kolejno Holandii i Niemiec. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 września 2026 roku. Sprawdź, przewidywane składy na mecz Holandia - Niemcy.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Przewidywane składy na mecz Holandia – Niemcy

Liga Narodów wystartuje już w czwartek (24 września), a na start kibiców czeka wielki hit z udziałem dwóch topowych reprezentacji w Europie. Na stadionie Johan Cruijff Arena w Amsterdamie reprezentacja Holandii podejmie reprezentacje Niemiec w ramach 1. kolejki grupy A2 Ligi Narodów.

Spotkanie samo w sobie już ma dużą rangę, a smaczku dodaje mu fakt, że Xavi oraz Juergen Klopp zadebiutują w nieznanej dotąd dla siebie roli, a więc selekcjonera drużyny narodowej. Odpowiedzialność jest ogromna po obu stronach. Hiszpan to pierwszy zagraniczny trener kadry Oranje od 1978 roku. Z kolei Klopp to długo wyczekiwany i wymarzony dla federacji i kibiców selekcjoner.

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Pod kątem składów obaj trenerzy zdecydowali się na różne podejście. Xavi nieco odmłodził kadrę, rezygnując ze starszych zawodników. Natomiast Klopp postawił na czterdziestu czterech piłkarzy. Po stronie gospodarzy zobaczymy największe gwiazdy jak Virgil van Dijk, Denzel Dumfries czy Cody Gakpo. U naszych zachodnich sąsiadów wystąpi prawdopodobnie Jamal Musiala, Kai Havertz czy Joshua Kimmich. W bramce ma zagrać Alexander Nubel.

Przewidywane składy na mecz Holandia – Niemcy:

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Dijk, van de Ven, Ake – Gravenberch, Veerman, Reijnders – Frimpong, Brobbey, Gakpo

Niemcy: Nubel – Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown – Nmecha, Amiri – Musiala, Karl, Gnabry – Havertz