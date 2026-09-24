Rodri zaskoczył przed Złotą Piłką. Wskazał dwóch kolegów z Barcelony

Rodri zabrał głos w sprawie tegorocznej walki o Złotą Piłkę. Jak przekazał serwis Cope.es, Hiszpan podzielił się się przemyśleniami i wskazał, komu życzy wygrania nagrody.

fot. Action Plus Sports / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri wskazał swoich faworytów

Rodri nie chciał ograniczać grona kandydatów wyłącznie do największych gwiazd. Pomocnik FC Barcelony zwrócił uwagę, że przy ocenie szans na Złotą Piłkę kluczowy powinien być cały sezon. W związku z tym tegoroczna rywalizacja pozostaje jego zdaniem wyjątkowo otwarta.

– Myślę, że to fantastyczne, że Lamine Yamal i Kylian Mbappe są uważani za najlepszych na świecie, dla mnie są jednymi z faworytów. W każdym razie Złota Piłka przyznawana jest najlepszemu piłkarzowi danego sezonu. W tym roku wszystko jest bardzo otwarte – powiedział Rodri cytowany przez Cope.es.

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Hiszpan nie ukrywa jednak, że jego osobiste życzenie jest bardzo konkretne. Wśród kandydatów znajduje się bowiem kilku zawodników z jego ojczyzny. W związku z tym Rodri chciałby, aby to właśnie jeden z nich sięgnął po najważniejsze indywidualne trofeum.

– Jestem skromniejszą osobą i chciałbym, żeby wygrał Hiszpan, którykolwiek z tej szóstki – przyznał pomocnik Barcelony.

Rodri szczególnie wyróżnił dwóch klubowych kolegów. Jego zdaniem zarówno Pedri, jak i Raphinha zasługują na obecność w gronie nominowanych. – Pedri i Raphinha bez wątpienia powinni zostać nominowani do Złotej Piłki. Pedri jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a Raphinha to zawodnik, który mnie najbardziej zaskoczył – podsumował Hiszpan.