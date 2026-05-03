Ta sytuacja może wpłynąć na przyszłość Rashforda w Barcelonie

FC Barcelona po zwycięstwie nad Osasuną zbliżyła się do mistrzostwa, ale wrócił temat przyszłości Marcusa Rashforda. Według doniesień jego sytuacja w klubie wciąż pozostaje niepewna.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford walczy o pozostanie w Barcelonie

Marcus Rashford w ostatnich tygodniach nie przekonywał w pełni władz Barcelony. W klubie pojawiały się wątpliwości czy warto wykupić go za około 30 milionów euro. Brak regularnego wpływu na grę osłabiał jego pozycję. Mówiło się także o próbie ponownego wypożyczenia, choć to mało prawdopodobny scenariusz.

Mecz z Osasuną może jednak zmienić tę narrację. Anglik wszedł na boisko z ławki i szybko zaznaczył swoją obecność. Grając na prawej stronie, która nie jest jego naturalną pozycją, zanotował kluczową asystę przy golu Roberta Lewandowskiego.

Jego występ wyróżniał się dynamiką i bezpośrednim stylem gry. Rashford starał się rozciągać defensywę rywala i szybko wprowadzać piłkę w pole karne. To dało Barcelonie nową jakość w ataku i przełamało impas.

Choć najlepiej czuje się na lewej stronie, pokazał że potrafi dostosować się do potrzeb zespołu. Przy obecności Lamine Yamala na prawej flance klub szuka alternatywnych rozwiązań. Występ w Pampelunie pokazał, że Rashford może być jedną z nich.

Jego liczby w sezonie pozostają solidne, ale w Barcelonie liczy się także wpływ w kluczowych momentach. Teraz może stanąć przed szansą gry od pierwszej minuty w El Clasico. Dobry występ przeciwko Realowi Madryt może przesądzić o jego przyszłości i skłonić klub do rozmów z Manchesterem United.

