Pietuszewski wraca do Polski. Kluczowe dni przed gwiazdą Porto

15:09, 3. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Kanał Sportowy

Oskar Pietuszewski w sobotę świętował mistrzostwo Portugalii z FC Porto. W niedzielę pojawi się w Polsce. Powód powrotu piłkarza do ojczyzny to nadchodzący egzamin dojrzałości - donosi Kanał Sportowy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski wraca do Polski, żeby napisać maturę

Oskar Pietuszewski do spółki z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem świętowali w sobotę mistrzostwo Portugalii. FC Porto z trzema Polakami w składzie sięgnęło po pierwszy tytuł od 2022 roku. Każdy z nich był w tym sezonie kluczowym zawodnikiem Smoków.

Czasu na świętowanie nie ma jednak dużo. Przynajmniej jeśli chodzi o najmłodszego z naszych rodaków w Portugalii. Jak poinformował Dominik Piechota w Kanale Sportowym, już w niedzielę w Polsce pojawi się Oskar Pietuszewski. Nastolatek wraca do kraju w ważnym celu. Nie chodzi o sprawy sportowe, a prywatne. 17-latek w poniedziałek podejdzie do pierwszego z kilku egzaminów maturalnych.

Na początek zmierzy się z językiem polskim. W kolejnych dniach czeka go matura pisemna z matematyki oraz języka angielskiego. Następnie zaplanowane są również egzaminy ustne obowiązkowe z języka polskiego oraz angielskiego.

Pietuszewski z racji egzaminu dojrzałości może opuścić najbliższy mecz FC Porto. W przyszły weekend podopieczni Francesco Farioliego zmierzą się z AVS. Nieobecność zawodnika była zaplanowana dużo wcześniej w porozumieniu z klubem.

FC Porto ściągnęło skrzydłowego zimą tego roku z Jagiellonii Białystok za 8 mln euro plus 2 mln euro w formie bonusu. Łącznie młody piłkarz wystąpił w 16 meczach, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty.

