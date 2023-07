Szymański kuszony przez nowy klub. Miałby zastąpić świeży nabytek Realu Madryt

Dynamo Moskwa oczekuje za Sebastiana Szymańskiego 20 milionów euro. Polakiem interesuje się Fenerbahce, gdzie piłkarz miałby zastąpić nowy nabytek Realu Madryt, Ardę Guelera. Do tej pory 24-latek stawiał na kolejne wypożyczenie do Feyenoordu, ale opcja przenosin na stałe do Stambułu go przekonuje.

IMAGO / Yannick Verhoeven Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Przyszłość Sebastiana Szymańskiego pozostaje nieznana. Piłkarz nie chce jednak pozostać w Dynamie Moskwa

Reprezentanta Polski ponownie chce wypożyczyć Feyenoord

Do walki o 24-latka dołączyło jednak Fenerbahce, które oferuje Rosjanom i Szymańskiemu transfer definitywny

Szymański wybierze Stambuł nad Rotterdam? Kusi go stabilizacja

Przyszłość Sebastiana Szymańskiego pozostaje nieznana. Reprezentant Polski spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Feyenoordzie, gdzie radził sobie świetnie. Teraz oficjalnie znów jest zawodnikiem Dynama Moskwa, ale z oczywistych względów nie zamierza tam pozostać. Klub z Rotterdamu miał opcję wykupić 24-latka za 10 milionów euro, ale z niej zrezygnował. Holendrzy próbowali przekonać Rosjan do kolejnego wypożyczenia, a choć sam Szymański podniósł swoje oczekiwania finansowe, portal 1908 przekonywał, że obie strony doszły do porozumienia.

Do gry wkroczył jednak nowy gracz. Polakiem interesuje się bowiem Fenerbahce. Zarówno tureckie, jak i holenderskie media podkreślają, że temat jest jak najbardziej poważny. Turcy szukają następcy Ardy Guelera, który odszedł do Realu Madryt. Proponują kontrahentom transfer definitywny, co podoba się zarówno Dynamo, jak i zawodnikowi. Ponoć klub z Moskwy oczekuje teraz za 24-latka aż 20 milionów euro. Wspomniany holenderski portal 1908 podkreśla, że otoczenie Polaka doradza mu przenosiny do Stambułu na stałe, ale nie upadł jeszcze temat powrotu do Holandii.

Szymański w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziesięć bramek i siedem asyst.

