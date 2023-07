Joao Felix nie chce spędzić najbliższego sezonu w Atletico Madryt. Kusi go przeprowadzka do Paris Saint-Germain, gdzie chce go Luis Enrique. By do tego doszło, mistrzowie Francji musieliby najpierw sprzedać Neymara.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix w poniedziałek wróci do treningów z Atletico Madryt. Liczy jednak na transfer w trwającym okienku

Portugalczyka kusi wizja Paris Saint-Germain, która gwarantuje mu walkę o trofea, a także pracę pod wodzą Luisa Enrique

By doszło do takiej operacji, najpierw z Parc des Princes musiałby pożegnać się Neymar

Felix zastąpi Neymara? Portugalczyk nie wzbudza zainteresowania w Premier League

Joao Felix ma jasny plan – nie zamierza pozostać w Atletico Madryt. Piłkarze drużyny wracają do treningów w poniedziałek. Reprezentant Portugalii rzecz jasna stawi się na sesji, ale w głowie będzie już planował wyprowadzkę. Rojiblancos mają podobne podejście, co tylko podkreśla oddanie Antoine’owi Griezmannowi koszulki z numerem 7.

23-latek najbardziej chciałby trafić do Premier League, ale tam nie wzbudza większego zainteresowania. Tym bardziej, że Atletico oczekuje za podopiecznego około sto milionów euro. Najmocniej kusi napastnika oferta z Paris Saint-Germain. Chce go sam Luis Enrique, a i piłkarz czuje ekscytację na możliwość pracy z tym szkoleniowcem. Do tego Francuzi gwarantują Felixowi walkę o trofea i regularną grę w Lidze Mistrzów. Ponadto w szatni spotkałby się z kolegami z reprezentacji – Danilo Pereirą, Renato Sanchesem czy Vitinhą.

By doszło do tego transferu, najpierw PSG musiałoby sprzedać Neymara. Jak pokazały ostatnie lata – nie jest to wcale prosta do przeprowadzenia operacja.

Felix w rundzie wiosennej rozegrał 20 spotkań dla Chelsea. Strzelił dla niej cztery gole w Premier League.

