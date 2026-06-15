Świderski przechodzi do Widzewa Łódź. Tyle będzie zarabiał

Karol Świderski kończy przygodę w Grecji i wraca do Ekstraklasy. Jak donosi serwis newspao.gr, napastnik podpisze trzyletni kontrakt z Widzewem Łódź. Ma zarabiać ponad milion euro rocznie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski będzie zarabiał ponad milion euro rocznie w Widzewie

Karol Świderski od kilku miesięcy był łączony z powrotem do Polski. Zabiegał o niego Widzew Łódź, który próbował go ściągnąć już w styczniu. Wtedy jednak do transferu nie doszło, ale wygląda na to, że lada moment napastnik wróci do PKO BP Ekstraklasy.

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Świderski jest o krok od transferu do Widzewa. Roman Kołtoń pisał, że między stronami praktycznie doszło do porozumienia. Kwota transakcji ma opiewać na milion euro. Doniesienia potwierdził grecki serwis newspao.gr, który przekazał dodatkowe informacje ws. wynagrodzenia piłkarza oraz długości kontraktu.

Świderski ma inkasować w łódzkim klubie nieco ponad milion euro. 29-latek złoży podpis pod trzyletnią umową do czerwca 2029 roku. Rozstanie z Panathinaikosem to dobra wiadomość dla greckiego zespołu. Jak sugeruje źródło, drużyna z Aten chciała zejść z wysokiego kontraktu reprezentanta Polski. W przyszłym sezonie musieliby mu zapłacić ok. 900 tysięcy euro za rok gry.

Ostatni raz Świderski grał w Ekstraklasie w sezonie 2018/2019 jako piłkarz Jagiellonii Białystok. Z Podlasia przeniósł się do Grecji, gdzie związał się z PAOK-iem Saloniki. Potem występował jeszcze w Charlotte FC (MLS) oraz Hellasie Werona (Serie A). Na polskich boiskach wystąpił w 113 meczach, w których zdobył 20 bramek i zaliczył 9 asyst.