PSG zatrzymuje kolejne gwiazdy. Gigant finalizuje rozmowy

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Fabian Ruiz na dłużej w PSG

Paris Saint-Germain realizuje plan zatrzymania trzonu drużyny. Zamiast przeprowadzać kolejne głośne transfery, mistrz Francji skupia się na zabezpieczeniu przyszłości swoich kluczowych zawodników. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub już dwa miesiące temu osiągnął pełne porozumienie z Fabianem Ruizem w sprawie nowego kontraktu.

Hiszpański pomocnik uzgodnił z PSG wszystkie warunki nowej umowy i pozostaje już tylko kwestia jej oficjalnego ogłoszenia. Według Romano, 30-letni Ruiz zwiąże się z paryskim klubem trzyletnim kontraktem, który będzie zawierał opcję przedłużenia współpracy o kolejny rok. Pomocnik jest związany z PSG od czterech lat.

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Podobna sytuacja dotyczy również Williana Pacho. Romano przekazał, iż porozumienie w sprawie nowej umowy z reprezentantem Ekwadoru zostało osiągnięte już w grudniu. Obecny kontrakt 24-letniego stopera obowiązuje do lata 2029 roku.

Niedawno Romano ujawnił, że paryżanie są o krok od sfinalizowania transferu Lucasa Digne’a z Aston Villi.. Francuski obrońca uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu, a klub ma aktywować klauzulę odstępnego zawartą w jego umowie.

Niejasna pozostaje natomiast przyszłość Randala Kolo Muaniego. Juventus nadal jest zainteresowany napastnikiem, jednak włoski klub nie zamierza płacić oczekiwanych przez PSG 45 milionów euro. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do władz mistrza Francji.