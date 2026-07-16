Real Madryt ostrzył sobie zęby. Gwiazda podjęła decyzję

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mógł stworzyć duet marzeń z Mbappe. Wybrał inaczej

Michael Olise znalazł się w centrum transferowych spekulacji po znakomitym ostatnim sezonie w barwach Bayernu Monachium. W ostatnich tygodniach hiszpańskie media coraz częściej łączyły reprezentanta Francji z przeprowadzką do Realu Madryt. Według tych wieści 24-latek miał być zainteresowany możliwością gry w ekipie z Santiago Bernabeu u boku Kyliana Mbappe. Najnowsze informacje wskazują jednak na zupełnie inny scenariusz.

Jak przekazało Sky Sport Germany, Olise osobiście poinformował Bawarczyków, że nie zamierza opuszczać klubu i swoją przyszłość nadal wiąże z mistrzem Niemiec. To ważna wiadomość dla działaczy giganta Bundesligi, którzy nie chcą tracić jednego ze swoich najważniejszych zawodników.

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Dziennikarze Florian Plettenberg i Florian Hartmann podają, że skrzydłowy w jasny sposób zakomunikował swoje stanowisko. Tym samym w Monachium mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ zainteresowanie ze strony Realu było tematem licznych dyskusji w ostatnim czasie.

Olise trafił do Bayernu z Crystal Palace i bardzo szybko stał się jedną z największych gwiazd zespołu. Jego dynamika, kreatywność oraz regularność w grze sprawiły, że błyskawicznie zapracował na uznanie zarówno kibiców, jak i ekspertów. Nic dziwnego, że jego nazwisko zaczęło pojawiać się w kontekście największych klubów Europy.

Władze Bayernu od początku podkreślały jednak, że Francuz jest ważnym elementem projektu sportowego na kolejne lata. Wszystko wskazuje na to, że sam zawodnik podziela tę wizję. Przekazane informacje sugerują, że temat ewentualnego transferu do ekipoy z ligi hiszpańskiej przynajmniej na razie nie będzie miał dalszego ciągu.