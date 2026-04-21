Nie tylko Kapustka. Kolejny piłkarz na wylocie z Legii

Legia Warszawa zaczyna planowanie kadry na przyszły sezon. Z klubem pożegnać ma się Ermal Krasniqi, który latem został wypożyczony ze Sparty Praga. Informacje w tej sprawie przekazało "TVP Sport".

Legia Warszawa

Legia zaczyna czyścić szatnię: Ermal Krasniqi odejdzie latem

Legia Warszawa w tym sezonie walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, ale obecnie wszystko wskazuje na to, że to zadanie im się uda. Marek Papszun bowiem odmienił zespół w kilka tygodni zimowej przerwy i to obecnie procentuje. Wojskowi pomimo trudnego terminarza regularnie punktują i na finiszu rozgrywek są faworytem do pozostania w elicie, choć naturalnie nic nie jest jeszcze pewne.

Niemniej władze klubu z Łazienkowskiej powoli zaczynają zastanawiać się o tym, co będzie latem. Wiadomo, że zbliżające się okienko transferowe musi być zdecydowanie lepsze od poprzedniego, bowiem celem zapewne będzie powrócenie na najwyższe miejsca w lidze. Najpierw jednak trzeba pozbyć się tych, którzy zawiedli. Jednym z takich zawodników jest Ermal Krasniqi, który latem został wypożyczony ze Sparty Praga. Skrzydłowy jednak ma wrócić do macierzystego klubu pomimo opcji wykupu ze strony Legii, o czym poinformowało „TVP Sport”.

Ermal Krasniqi w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 31 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Jego występy przy Łazienkowskiej jednak wielokrotnie były krytykowane przez kibiców. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 27-letniego Kosowianina na milion euro.

