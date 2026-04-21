AS Roma szykuje duży ruch. Cel jest już wybrany

AS Roma poszukuje kluczowego wzmocnienia środka pola przed nowym sezonem. Według najnowszych wieści coraz poważniej spogląda w stronę jednego z czołowych graczy ligowego rywala.

Davide Frattesi może zamienić Inter na Romę

AS Roma rozważa wykonanie istotnego ruchu transferowego, kierując swoją uwagę na Davide Frattesim z Interu Mediolan. Jak informuje dziennikarz Matteo Moretto, rzymski klub poważnie analizuje możliwość sprowadzenia pomocnika i planuje podjąć konkretne działania już w letnim oknie transferowym.

Według doniesień znanego insidera, władze Romy widzą w Frattesim zawodnika, który mógłby znacząco wzmocnić drugą linię zespołu, dodając jej dynamiki i jakości. Chociaż kontrakt piłkarza obowiązuje do 2028 roku, Inter jest otwarty na rozmowy w przypadku pojawienia się satysfakcjonującej oferty.

Sytuacja ta stwarza dla klubu z Rzymu realną okazję na pozyskanie zawodnika dobrze znającego realia Serie A. Transfer nie będzie jednak prosty, ponieważ Mediolańczycy nie zamierzają łatwo rezygnować ze swojego piłkarza i będą oczekiwać odpowiednich warunków finansowych.

W obecnym sezonie Frattesi rozegrał 30 spotkań, notując trzy asysty. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast mniej więcej 22 miliony euro, co czyni go atrakcyjną, ale i wymagającą inwestycją dla rzymskiego klubu.

34-krotny reprezentant Włoch trafił do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza w lipcu 2024 roku za ponad 30 milionów euro. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma też takie kluby jak: Sassuolo, Monza czy Empoli. Pierwsze kroki w świecie piłki nożnej piłkarz stawiał z kolei w Lazio, skąd trafił do Romy.