Papszun przywrócił go do gry. Legia ma zatrzymać obrońcę!

17:59, 21. kwietnia 2026
Źródło: Legia.net

Legia Warszawa podejmuje decyzje kontraktowe. Na dłużej w klubie powinien zostać Patryk Kun - informuje portal Legia.net. Obrońca wrócił do gry pod wodzą Marka Papszuna.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Patryk Kun

Kun wrócił do łask i imponuje. Ma zostać w Legii

Legia Warszawa jest coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. Oczywiście jej sytuacja wciąż nie jest komfortowa, ale ostatnia passa bez porażki sugeruje, że będzie konsekwentnie oddalać się od strefy spadkowej. Aktualnie zajmuje 11. miejsce, a nad zagrożoną Arką Gdynia ma trzy punkty przewagi.

Niewiele wskazuje też, aby miała zakończyć ten sezon awansem do europejskich pucharów. Być może nawet piąta lokata zagwarantuje występy w eliminacjach do Ligi Konferencji, ale Legia traci aż siedem punktów do znajdującego się na niej Zagłębia Lubin. Wydaje się więc, że klub zakończy sezon w okolicach środka stawki. Ruszają również powoli prace nad letnim okienkiem i kształtem kadry w kolejnej kampanii. Nowej umowy najprawdopodobniej nie otrzyma Bartosz Kapustka, zaś wypożyczony Ermal Krasniqi wróci do Sparty Praga.

O przyszłość przy Łazienkowskiej walczy za to Patryk Kun, który pod wodzą Marka Papszuna stał się podstawowym zawodnikiem Legii. Obaj panowie współpracowali już ze sobą za czasów Rakowa Częstochowa. 31-latek trafił do pierwszego składu w połowie lutego i do teraz gra regularnie. Wcześniej wydawało się, że jego dni w klubie są policzone.

Ostatnie tygodnie potwierdzają, że Papszun nie zrezygnuje z Kuna. Portal Legia.net informuje, że klub ma przedłużyć jego umowę o kolejny sezon. Będzie więc rywalizował o miejsce w składzie z Rubenem Vinagre.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości