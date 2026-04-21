Pietuszewski może mieć kłopot. Porto chce skrzydłowego Barcelony

Roony Bardghji znalazł się na celowniku FC Porto. Wypożyczenie skrzydłowego Barcelony może być problemem dla Oskara Pietuszewskiego. Informacje w tej sprawie przekazał "Sport".

Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

FC Porto w ostatnich miesiącach stało się chyba ulubionym klubem sporej części Polaków w Europie. To oczywiście ze względu na grę w barwach tej ekipy aż trzech Polaków. Najpierw na Półwyspie Iberyjskim pojawił się Jan Bednarek, a szybko dołączył do niego Jakub Kiwior. Z kolei pół roku później w Portugalii zameldował się również Oskar Pietuszewski, który robi prawdziwą furorę w zespole.

Reprezentant Polski może aktualnie liczyć na miejsce w podstawowym składzie FC Porto w lidze portugalskiej, co z pewnością należy docenić. To może się jednak zmienić latem, gdyż klub planuje wzmocnienie skrzydeł. Według informacji przekazanych przez kataloński „Sport”, Porto jest zainteresowane wypożyczeniem skrzydłowego Barcelony. Jest nim dokładnie rzecz ujmując Roony Bardghji, a więc niezwykle utalentowany młody reprezentant Szwecji. 20-latek naturalnie nie jest tylko na radarze Portugalczyków, ale może okazać się, że będzie to najciekawsza opcja, a wówczas sprawiałoby to spore problemy Oskarowi Pietuszewskiemu.

Roony Bardghji w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował cztery asysty. Barcelona pozyskała go latem tego 2025 roku z FC Kopenhagi za 2,5 miliona euro. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 15 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku

