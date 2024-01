Imago / Craig Thomas Na zdjęciu: Sergio Reguilon

Sergio Reguilon zostanie wypożyczony do Brentford

Tottenham mimo powrotu lewego obrońcy do klubu nie planuje włączać go na stałe do pierwszego zespołu. Sergio Reguilon może być pewny, że następne sześć miesięcy spędzi w innym klubie. Pierwszą część sezonu rozegrał na wypożyczeniu w Manchesterze United, lecz nie przekonał do siebie Erika ten Haga, a Czerwone Diabły zdecydowały się oddać go z powrotem do Spurs.

Według dziennika “L’Equipe” lewy obrońca jest blisko przenosin do innej drużyny Premier League. Zdaniem francuskich mediów 27-latek ma trafić do ekipy Brentford. “Pszczoły” intensywnie pracują nad wypożyczeniem zawodnika i prowadzą zaawansowane rozmowy z jego obecnym klubem.

W tym sezonie Hiszpan zagrał w drużynie z Old Trafford 12 spotkań, aczkolwiek na boisku przebywał łącznie tylko przez 653 minuty. Jeśli transfer do Brentford dojdzie do skutku, to dla piłkarza urodzonego w Madrycie będzie to 6. klub w przeciągu 4 lat. Reguilon występował w ostatnich latach dla takich drużyn jak: Tottenham, Manchester United, Real Madryt, Atletico Madryt czy Sevilla FC.