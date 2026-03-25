Sandro Tonali łączony z angielskimi gigantami. Pomocnik marzy o tym kierunku

Sandro Tonali znajduje się na liście życzeń Manchesteru United i Manchesteru City. Pomocnik Newcastle United jednak chciałby wrócić do Serie A - podaje portal "talkSPORT".

Newcastle United może stracić Sandro Tonaliego. Pomocnik wciąż myśli o powrocie do ojczyzny

Sandro Tonali obecnie reprezentuje barwy Newcastle United, do którego trafił z Milanu za około 60 milionów euro. Przez ostatnie dwa sezony włoski pomocnik świetnie spisuje się w rozgrywkach Premier League. Włoch szczególnie wyróżnia się w środku pola swoją kreatywnością, zdolnością rozprowadzania piłki oraz dojrzałością taktyczną.

Dobra forma Tonaliego sprawiła, że znalazł się na radarze kilku angielskich gigantów. Zarówno Manchester City, jak i Manchester United poważnie rozważają włączenie 25-letniego pomocnika do swoich planów transferowych w nadchodzącym oknie.

Według informacji podanych przez portal „talkSPORT”, Tonali myśli o powrocie do Włoch, jeśli miałby opuścić St. James’ Park. W Serie A pomocnik może liczyć na znane środowisko i większą stabilność. Newcastle United z pewnością chce uzyskać wysoką kwotę za swojego kluczowego zawodnika. Serwis Transfermarkt.de wycenia Tonaliego na 80 milionów euro.

W obecnym sezonie Tonali rozegrał 47 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst. W obliczu zainteresowania ze strony angielskich gigantów Tonali stoi przed ważnym wyborem, czy spróbować swoich sił w jednej z czołowych drużyn Premier League, czy wrócić do ojczyzny i odbudować swoją pozycję we Włoszech. Tonali w przeszłości był także związany z Brescią Calcio.