Jadon Sancho nie ma przyszłości w Manchesterze United. Zimą najprawdopodobniej dojdzie do jego wyprowadzki z Old Trafford. Skrzydłowemu marzy się powrót do Borussii Dortmund.

fot. Imago/Ricardo Larreina Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho pozostaje w konflikcie z Erikiem ten Hagiem

Zimą powinna zakończyć się jego przygoda w Manchesterze United

Anglik marzy o powrocie do Borussii Dortmund

Sancho znów w Bundeslidze?

Wygląda na to, że przygoda Jadona Sancho z Manchesterem United dobiega końca. Jakiś czas temu Anglik popadł w otwarty konflikt z Erikiem ten Hagiem. Od tego czasu pozostaje poza kadrą meczową, a nawet ma zakaz trenowania wspólnie z drużyną. Holenderski menedżer domaga się przeprosin, które nie padają z ust skrzydłowego. Obie strony są świadome, że tak dłużej być nie może, dlatego zimą podziękują sobie za współpracę.

Angielskie media są przekonane, że Sancho ostatni mecz w barwach Czerwonych Diabłów ma już za sobą. On sam skupia się aktualnie na znalezieniu nowego klubu. Do gustu przypaść mu szczególnie miała wizja powrotu do Borussii Dortmund, gdzie radził sobie najlepiej. To właśnie świetne występy w Bundeslidze doprowadziły do kosztownego transferu na Old Trafford.

Na ten moment Borussia nie może sobie pozwolić na transfer definitywny Sancho. W zimę w grę będzie wchodziło więc wypożyczenie z opcją wykupu po zakończonej kampanii 2023/2024.

