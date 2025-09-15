Salah dołączy do hiszpańskiego giganta? To byłby hit transferowy

Mohamed Salah może odejść z Liverpoolu po zakończeniu sezonu. Jak podaje Football Insider, Egipcjanin może przenieść się do Arabii Saudyjskiej, ale łączony jest on także z hiszpańskim gigantem.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah na radarze Realu Madryt

Liverpool podczas letniego okna transferowego przeprowadził w swojej kadrze sporą rewolucję. Do klubu dołączyli m.in. Alexander Isak, Hugo Ekitike czy Florian Wirtz, a odeszli chociażby Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez i Luis Diaz. Z kolei Virgil van Dijk i Mohamed Salah przedłużyli swoje kontrakty do 2027 roku.

Mimo to przyszłość Egipcjanina, który wciąż jest liderem ofensywy The Reds wcale nie jest przesądzona. Zawodnik może opuścić Anfield latem 2026 roku. Liverpool wykazuje zainteresowanie Michaelem Olise z Bayernu Monachium. W ten sposób otwiera się furtka do sprzedaży gwiazdy.

Salah znalazł się w kręgu zainteresowań saudyjskich klubów, o czym pisaliśmy jakiś czas temu. Jak się okazuje, również Real Madryt obserwuje sytuację 33-latka. Jednak jego przeprowadzka do Hiszpanii wydaje się mało prawdopodobna. Królewscy raczej nie zdecydują się na taki ruch na tym etapie kariery Egipcjanina.

Wygląda na to, że hiszpański gigant skupi się na innych celach transferowych. Aktualnie najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla Salaha wydaje się Arabia Saudyjska. Ostateczna decyzja może jednak zależeć od formy doświadczonego skrzydłowego w tym sezonie.

