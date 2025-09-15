Lewandowski pisze historię. Te liczby mówią same za siebie

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski przekroczył kolejną barierę

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony w 2022 roku i od razu stał się istotnym elementem drużyny. Polski napastnik już w pierwszym sezonie zdobył koronę króla strzelców La Liga, czyli nagrodę Trofeo Pichichi.

Dotychczas kapitan reprezentacji Polski sięgnął z Blaugraną po pięć trofeów. Zdobył z nią dwa mistrzostwa oraz dwa Superpuchary i Puchar Hiszpanii. Mimo że niedawno skończył 37 lat, cały czas utrzymuje wysoką skuteczność.

W ostatnim niedzielnym spotkaniu przeciwko Valencii wygranym przez Dumę Katalonii aż 6:0 Polak zameldował się na boisku w 68. minucie i zdobył dwie bramki. Nadal pokazuje więc, że mimo wieku wciąż może rywalizować na najwyższym poziomie.

Dla Lewandowskiego było to 150 spotkanie w koszulce Barcelony. Strzelił w nich 103 gole i zanotował dwadzieścia asyst. To wynik, który potwierdza jego klasę. Polski snajper potrafi być także liderem, który nie tylko ciągnie zespół w trudnych momentach, ale odgrywa ważną rolę w szatni.

Obecnie ekipa Hansiego Flicka przygotowuje się do startu rozgrywek Ligi Mistrzów. Najbliższe starcie z Newcastle United odbędzie się nietypowo w czwartek. Lewandowski prawdopodobnie otrzyma swoją szansę w tym meczu, pytanie tylko, czy trener postawi na niego od pierwszej minuty, czy też po raz kolejny zdecyduje się na Ferrana Torresa.

Zobacz także: Nie Kane i Alvarez. Barcelona skupiła się na dwóch innych napastnikach