Liverpool niepewny przyszłości swojej gwiazdy. Skrzydłowy kuszony przez kluby

Liverpool do tej pory odrzucał oferty za Mohameda Salaha. Jak podaje "Football Insider", kluby z Arabii Saudyjskiej nadal wyrażają zainteresowanie 33-letnim Egipcjaninem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Mohamed Salah na celowniku Saudyjczyków

Liverpool, który broni tytułu mistrza Anglii, rozpoczął sezon Premier League w znakomitym stylu i prowadzi w tabeli z kompletem punktów. W hicie 3. kolejki podopieczni Arne Slota pokonali Arsenal (1:0) na Anfield Road, a bohaterem The Reds został Dominik Szoboszlai, który strzelił gola bezpośrednio z rzutu wolnego.

Mohamed Salah zdobył w bieżącym sezonie bramkę i dołożył jedną asystę, potwierdzając kluczową rolę w drużynie. Egipski skrzydłowy w kwietniu tego roku przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2027 roku. Jednak jego przyszłość nadal budzi spekulacje. Według „Football Insider”, Arabia Saudyjska pozostaje prawdopodobnym miejscem docelowym dla 33-latka. Klub oczekuje, że Salah może opuścić drużynę jeszcze przed wygaśnięciem kontraktu.

W obliczu potencjalnego odejścia gwiazdy Liverpool już teraz analizuje możliwe scenariusze transferowe. Wśród kandydatów na następcę Salaha wymieniany jest Michael Olise z Bayernu Monachium. 23-latek wcześniej występował na poziomie Premier League w barwach w Crystal Palace, zdobywając 14 bramek i notując 22 asysty w 82 meczach. Francuz w 2024 roku przeniósł się do niemieckiego giganta.

Decydujący w sprawie przyszłości Salaha może okazać się obecna kampania. Jeśli Egipcjanin utrzyma wysoką formę, władze Liverpoolu mogą nadal odrzucać oferty za swoją gwiazdę. Na ten moment trudno przewidzieć, jak potoczą się losy 33-letniego skrzydłowego, a kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, obserwując rozwój wydarzeń.