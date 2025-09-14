Bayern oczekuje fortuny. Wielka gwiazda celem Liverpoolu

11:30, 14. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Football Insider

Michael Olise stał się celem transferowym angielskich gigantów. Bayern Monachium nie chce go sprzedawać, dlatego ustalił szaloną wycenę - informuje "Football Insider".

Michael Olise (w środku)
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Michael Olise (w środku)

Olise celem gigantów. Bayern wycenił swoją gwiazdę

Michael Olise za czasów Premier League uchodził za zawodnika, który w przyszłości może stać się prawdziwą gwiazdą. Gdy zdecydował o odejściu z Crystal Palace, walczyli o niego krajowi giganci, ale najkonkretniejszy okazał się Bayern Monachium. Francuski skrzydłowy błyskawicznie wskoczył na jeszcze wyższy poziom, znakomicie wkomponowując się do ekipy Vincenta Kompany’ego. W tym momencie jest równie ważny, co Harry Kane, dlatego czołowe kluby Premier League namiętnie myślą o ponownym sprowadzeniu go na Wyspy Brytyjskie.

Wiele zależy od tego, jakie nastawienie będzie miał sam Olise. Bayern Monachium oczywiście nie chce pozbywać się czołowego piłkarza, ale może nie mieć wyboru, jeśli ten postanowi znów grać w Premier League. „Football Insider” twierdzi, że mistrzowie Niemiec wstępnie zareagowali na doniesienia medialne o zainteresowaniu ze strony takich drużyn, jak Manchester City oraz Liverpool.

Francuski piłkarz został wyceniony na minimum 100 milionów funtów. To cena wywoławcza dla tych, którzy chcą o niego powalczyć. Liverpool dostrzega w Olise idealnego następcę Mohameda Salaha, zaś Manchester City wciąż nie sfinalizował procesu przebudowy ofensywy.

23-latek zaczął nowy sezon w wielkim stylu. W trzech meczach Bundesligi uzbierał trzy trafienia oraz asystę. Dołożył też gola w Pucharze Niemiec.