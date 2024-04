Salah coraz bliżej transferu. Liverpool wytypował trzech następców

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah może opuścić Liverpool

Egipcjanin jest łączony z Arabią Saudyjską

The Reds wytypowali potencjalnych następców

Salah łączony z Al-Ittihad. Liverpool zrobił listę następców

Mohamed Salah budzi coraz więcej wątpliwości. Egipcjanin ma kontrakt z Liverpoolem do 2025 roku i najbliższe okienko będzie ostatnią okazją dla The Reds, aby zarobić na sprzedaży gwiazdora. Na ten moment niewiele wskazuje na to, że między stronami dojdzie do porozumienia ws. nowej umowy.

Niedawno serwis talkSPORT podał, że Liverpool może otrzymać 70 milionów funtów za Salaha. Taką ofertę byłoby gotowe złożyć saudyjskie Al-Ittihad, które zabiega o transfer Egipcjanina już od kilku miesięcy.

Wydaje się, że Liverpool powoli godzi się z odejściem swojej największej gwiazdy. Portal Daily Star opublikował listę trzech nazwisk, które są brane pod uwagę w kontekście pozyskania następcy Salaha. W tym gronie znaleźli się: Nico Williams z Athletiku Bilbao, Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen i Pedro Neto z Wolves.

