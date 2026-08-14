Tottenham Hotspur walczy o rozchwytywanego napastnika

18:44, 14. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Graeme Bailey / TEAMtalk

Matias Fernandez-Pardo jest rozchwytywany na rynku transferowym. Jak podaje Graeme Bailey z portalu TEAMtalk, chrapkę na pozyskanie 21-letniego napastnika ma m.in. Tottenham Hotspur.

Roberto De Zerbi
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Matias Fernandez-Pardo przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Matias Fernandez-Pardo jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 21-letni napastnik ma za sobą udany sezon w LOSC Lille, więc nic dziwnego, że wzbudza ogromne zainteresowanie. Do tej pory zdolny Belg był łączony między innymi z Chelsea, Manchesterem United, Liverpoolem, Arsenalem czy Atletico Madryt.

Wymienione wyżej kluby może jednak przechytrzyć Tottenham Hotspur. Z najnowszych informacji podanych przez Graeme’a Baileya z portalu „TEAMtalk” wynika bowiem, iż Koguty dołączyły do walki o podpis Matiasa Fernandeza-Pardo.

Choć Lille wolałoby zatrzymać swoją gwiazdę, wysoka oferta mogłaby przekonać tamtejszych włodarzy do zmiany zdania. Wartość rynkowa młodego atakującego wynosi obecnie 30-50 milionów euro.

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Mierzący 188 centymetrów snajper z powodzeniem występuje w barwach francuskiego zespołu od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stade Pierre-Mauroy z KAA Gent za blisko 12 milionów euro. Reprezentant Belgii jest otwarty na kolejny krok w karierze. W poprzedniej kampanii rozegrał 41 meczów, zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.