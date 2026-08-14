FC Barcelona chce kolumbijskiego snajpera. Jest odpowiedź Sportingu

FC Barcelona wykazuje zainteresowanie Luisem Suarezem. Jak podaje Fabrizio Romano, Sporting Lizbona nie sprzeda swojego zawodnika za mniej niż 80 milionów euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Luis Suarez dostępny za 80 milionów euro

FC Barcelona nadal nie znalazła następcy Roberta Lewandowskiego. Duma Katalonii na szczycie swojej listy życzeń umieściła Juliana Alvareza. Mistrzowie Hiszpanii zdają sobie jednak sprawę, że wyciągnięcie argentyńskiego napastnika z Atletico Madryt graniczy z cudem. Dlatego Barcelona analizuje rynek w poszukiwaniu innych kandydatów, którzy mogliby zastąpić polskiego snajpera.

Jednym z nich jest Luis Suarez. Oczywiście mowa tutaj o kolumbijskim snajperze, a nie słynnym Urugwajczyku, który niegdyś występował już na Camp Nou. Hiszpański gigant zainteresował się 28-letnim napastnikiem i podjął pierwsze rozmowy ze Sportingiem Lizbona.

Odpowiedź portugalskiego klubu jest jednak jasna. Lwy nie sprzedadzą Suareza za mniej niż 80 milionów euro, czyli kwotę jego klauzuli odstępnego. Na tak duży wydatek Barcelona raczej się nie zdecyduje.

17-krotny reprezentant Kolumbii występuje w barwach lizbońskiego zespołu od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za niespełna 23 miliony euro z Almerii. W poprzedniej kampanii Suarez rozegrał 53 spotkania, zdobył 38 bramek i zanotował 9 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia atakującego na około 30 milionów euro, choć Sporting nie zamierza schodzić poniżej 80 milionów euro.