Nico Williams ma dość! Kazał agentom poszukać nowego klubu

Nico Williams poprosił swoich agentów o zbadanie sytuacji na rynku transferowym - podaje El Nacional. Wszystko przez narastający konflikt skrzydłowego z Athletic Bilbao.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Napięta atmosfera w Athletic Bilbao. Nico Williams może odejść

Po powrocie ze zgrupowania po Mistrzostwach Świata 2026 Nico Williams w Athletic Bilbao został chłodno przyjęty. Poprzedni sezon w wykonaniu 22-latka stał pod znakiem pubalgii, urazów i braku regularności, przez co nie zawsze był w stanie pomóc drużynie.

Jak się okazuje, baskijski klub uważa, że zawodnik forsował organizm i ryzykował pogłębienie kontuzji tylko po to, by za wszelką cenę zagrać na minionym mundialu.

Nowy szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu, Edin Terzić, ceni umiejętności świeżo upieczonego mistrza świata, ale oczekuje podporządkowania się klubowym planom medycznym. Niemiecki szkoleniowiec jasno zadeklarował, że zamierza budować wyjściową jedenastkę wyłącznie w oparciu o w pełni dysponowanych zawodników.

Jeśli skrzydłowy nadal będzie ukrywał dolegliwości lub przyspieszał rehabilitację na własną rękę, straci miejsce w składzie. Natomiast Nico Williams nie chce on rozpoczynać sezonu jako zawodnik, którego pozycja jest kwestionowana.

Choć niedawno podpisał długoterminowy kontrakt obowiązujący aż do 2035 roku, polecił swoim przedstawicielom monitorowanie opcji transferowych. Piłkarz liczy na zaufanie i regularną grę, a nie rolę rezerwowego.

Władze klubu nie planują jednak sprzedaży swojej gwiazdy, a zaporowa klauzula odstępnego skutecznie odstrasza większość chętnych. Najbliższe tygodnie zdecydują o przyszłości Hiszpana. Jeśli relacje z Terziciem nie ulegną poprawie, agenci piłkarza zaczną szukać konkretnych ofert odejścia z Bilbao.