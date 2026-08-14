Barcelona przygotowała trzecią ofertę za Rodriego

Rodri pozostaje jednym z najważniejszych celów transferowych Barcelony. Według "The Independent" Katalończycy szykują trzecią ofertę, która ma przekonać Manchester City.

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Barcelona podnosi stawkę za Rodriego

Barcelona osiągnęła już porozumienie z Rodrim w sprawie warunków kontraktu. Hiszpan ma stawiać projekt Hansiego Flicka wyżej niż możliwość przenosin do Realu Madryt. Do zamknięcia wielkiego transferu pozostaje więc porozumienie między klubami.

Nowa propozycja ma opiewać na około 60 milionów funtów gwarantowanej kwoty. To ponad 70 milionów euro. Manchester City wycenia pomocnika na około 70 milionów funtów, czyli blisko 82 miliony euro. Różnica pomiędzy stanowiskami wynosi zatem około 10 milionów funtów.

Katalończycy dwukrotnie próbowali już przekonać Anglików. Pierwsza oferta wynosiła 45 milionów euro oraz kolejne 10 milionów w zmiennych. Następnie Barcelona zaproponowała 60 milionów euro podstawy. Bonusy mogły podnieść wartość całej operacji do około 70 milionów. Obie propozycje zostały odrzucone.

Manchester City może jednak rozważyć sprzedaż swojego pomocnika. Rodri chce wrócić do Hiszpanii po zdobyciu mistrzostwa świata. Angielski klub planuje również zmiany w środku pola. Sam zawodnik zgodnie z planem pojawił się w piątek w ośrodku treningowym City.

Losy Hiszpana mogą mieć wpływ na kolejną wielką transakcję. Manchester City interesuje się Enzo Fernandezem. Chelsea oczekuje za Argentyńczyka 120 milionów funtów. Według źródła tempo rozmów dotyczących Rodriego może bezpośrednio wpłynąć na działania City w sprawie pomocnika The Blues.