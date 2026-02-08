Robertson na wylocie z Liverpoolu. Może obrać ciekawy kierunek

Andrew Robertson prawdopodobnie opuści Liverpool po wygaśnięciu kontraktu. Jak donosi Football Insider, szkocki obrońca może latem wrócić do ojczyzny.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andrew Robertson

Robertson może odejść z Liverpoolu. Chce go Celtic

Celtic w ostatnich tygodniach nie zwalnia tempa na rynku transferowym i myśli o kolejnych wzmocnieniach. Klub z Glasgow w ostatnim czasie ogłosił zakontraktowanie Alexa Oxlade-Chamberlaina do końca sezonu. Pomocnik w przeszłości był zawodnikiem Liverpoolu, podobnie jak Andrew Robertson, któremu po sezonie wygasa kontrakt.

31-latek nadal jest ważną postacią The Reds, ale nie tak ważną, jak w poprzednich latach. Według angielskich mediów Anglicy już teraz analizują możliwe zastępstwa na lewej obronie.

To może oznaczać, że rozstanie z doświadczonym defensorem jest coraz bardziej prawdopodobne. Wygląda na to, że Szkot po zakończeniu sezonu będzie szukał sobie nowego wyzwania.

Celtic widzi w nim naturalnego lidera zespołu i uważa, że byłoby to duże wzmocnienie. Doświadczenie kapitana reprezentacji byłoby ogromnym wsparciem dla lokalnego giganta.

Sam zawodnik może uznać powrót do domu za najlepszy krok, choć niczego nie można jeszcze wykluczyć. Również Atletico Madryt monitoruje sytuację defensora, a w ostatnich dniach był on łączony także z Newcastle United.

